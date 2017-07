© Screenshot

Béid Equippen hunn en Donneschdeg den Owend séier an de Match fonnt an et war op béide Säiten en offensive Football ze gesinn. De Progrès Nidderkuer huet déi éischt 45 Minutte gutt no vir gespillt, ma dat richtegt d'Lach hunn si net fonnt. No der éischter Hallschent stoung et 0:0.An der zweeter Hallschent huet sech de Progrès méi zeréckgezunn a war net méi esou effektiv no vir. Dat sollt bestrooft ginn. D'Gäscht ware méi geféierlech a sou konnte si an der 66. Minutt duerch e Goal vum Arruabarrena mat 1:0 a Féierung goen. No enger Pass vum Airosa huet den Arruabarrena de Ball am Strofraum laanscht de Schinker an de Goal gesat.Nidderkuer ass duerno keng Reaktioun méi gelongen, sou dass si virun eegener Kuliss mat 0:1 verléieren.Duerch den Auswäertsgoal vu Limassol dierft et elo schwéier gi fir Nidderkuer dëst Resultat déi nächst Woch erëm gutt ze maachen.Den 20. Juli ass de Retourmatch, dee mir op RTL.lu och am Livestream weisen.An der 1. Ronn vun der Qualifikatioun hat sech jo de Progrès Nidderkuer nach sensationell behaapt an dat géint d'Rangers vu Glasgow.E Mëttwoch den Owend hat d'zu Baku am 2. Tour vun der Qualifikatioun fir d'Europa League 0:1 verluer, dat duerch e Last-Minute-Goal an der 89. Minutt. De Seyidov fir "Inter Baki" hat den 1:0 markéiert. Bei deem Resultat ass et bliwwen, obscho gutt 5 Minutten nogespillt goufen.Trotzdem dierfe sech déi Escher Hoffnunge maachen, och déi zweet Ronn vun der Qualifikatioun fir d'Europa League ze iwwerstoen. Den 20. Juli ass de Retourmatch zu Esch.D'Fola hat sech an der éischter Ronn jo géint Milsami Orhei aus Moldawien duerchgesat. Et war fir d'éischte Kéier an der Geschicht vun deenen Escher, dass si an der Qualifikatioun een Tour virukomm sinn. 7 Mol hate se et probéiert.