Paralympics-WM mam Tom Habscheid / Rep. Franky Hippert



De Grand-Duché ass mam Tom Habscheid am Diskus an am Bommstoussen vertrueden. Et besti Chancen, datt de Lëtzebuerger eng Medail kéint mat heem bréngen.

Fir unzefänken wëllt den Tom Habscheit d'Drauwen awer net ze héich hänken. D'Zil am Diskus ass et an d'Top 4 ze kommen, mat der Bomm soll et an d'Top 6 goen.

E Sonndeg geet et fir den Athlet vum CA Diddeleng mam Diskus lass, den 22. Juli steet dann nach d'Bommstoussen um Programm. Déi beschte Chancen fir eventuell Edelmetall mat heem ze bréngen, rechent den Habscheid sech am Diskus aus.

D'Preparatioun op dës WM ass sécherlech net ganz optimal gelaf. Aus familiäre Grënn konnt hien nämlech net an d'Ausland goen, fir sech de intensiv ze preparéieren. De Spezialist aus de Worfdiziplinnen huet awer dat Bescht versicht doraus ze maachen.

D'Paralympics-Weltmeeschterschafte sinn am Stadion, wou d'Olympesch Summerspiller an d'Paralympics 2012 waren. Den Tom Habscheid kennt d'Installatioun awer vun enger anerer Kompetitioun. Bei de Grand-Prix Finals ass de Lëtzebuerger nämlech schonn eng Kéier op déi 3. Plaz komm am Diskus.

D'Form ass do, sot den Tom Habscheid, dann muss een elo just nach kucken, wat dobäi erauskënnt.