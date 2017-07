© afp

An der éischter Halleffinall huet sech de Kroat Marin Cilic um Freideg mat 6:7, 6:4, 7:6 a 7:5 géint den Amerikaner Sam Querrey duerchgesat. Fir de Kroat ass et déi éischt Participatioun an der Finall zu Wimbledon.Den Cilic hat an der Véirelsfinall de Gilles Muller a 5 Sätz eliminéiert. An enger Etude vun TNS-Ilres koum eraus, dass 178.900 Leit d'Partie um 2. RTL an op RTL suivéiert hunn. 36,2 Prozent vun den iwwer 15-Jähregen.Wien dem Cilic säi Géigner an der Finall e Sonndeg de Mëtteg um 15 Auer ass, entscheed sech an der zweeter Halleffinale um Freideg. Et sti sech de Roger Federer an den Tomas Berdych géigeniwwer.