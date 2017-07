Den Dan Huss wiesselt nees zeréck bei den CS Gréiwemaacher a gëtt do elo Spillertrainer vun den U-23.

An der lescht hat de fréieren Nationalspiller a beschte Buteur vun allen Zäiten vun deene Miseler seng Lizenz zu Munneref an do virdrun zu Bäerbuerg.