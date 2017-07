© afp

Am 1. Saz hat d'Venus Williams beim Stand vu 5:4 zwee Sazbäll, ma d'Spuenierin konnt dës ofwieren an de Saz mat 7:5 gewannen.Den 2. Saz war d'Muguruza dunn net méi ze halen. D'Spuenierin huet dem eelste vun de Williams-Schwestere keng Chance geloos an de Saz kloer mat 6:0 gewonnen. Et ass no der Victoire bei de French Open d'Lescht Joer, den zweete Grand Slam Titel fir d'Spuenierin.Dem Muguruza säin Trainer war och Trainer vum Anne Kremer.