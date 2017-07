Sport: Am meeschte gelies

© Archiv pressphoto

13 Joer laang war de Burkhard Disch beim Verband engagéiert. Elo gi béid Parteie getrennte Weeër. Et ass zu dësem Entschloss komm, well et Meenungsverschiddenheete goufe wéi de Verband sech weider entwéckele sollt.