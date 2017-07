© Archiv pressphoto

De Lëtzebuerger Footballnationaltrainer Luc Holtz kéint fir d'Lännermatcher an der Weltmeeschterschaftsqualifikatioun den 31. August heiheem géint Wäissrussland, an den 3. September zu Toulouse géint Frankräich e Goalkeepsproblem kréien.Nom rekonvaleszenten Anthony Moris, ass elo och den Ralph Schon, deen an de leschte Partien mat de Roude Léiwen tëscht de Poteauen stoung, un der Hand blesséiert, an huet esouguer schonn gëscht missen operéiert ginn.Wéi laang de Ralph Schon elo wierklech ausfält, ass nach net gewosst.