Footballstournoi fir Integratioun (15.07.2017) Onkommentéiert Videomaterial

Déi éischt Editioun war direkt fir de Jugendpräis nominéiert ginn. Bei dësem Evenemen, dat vun der asbl Narin organiséiert gëtt, geet et drëms, datt sech Réfugiéen an Awunner méi no kommen. Dowéinst goufen d'Equippen vun 3 bis 4 Lëtzebuerger all kéiers mat 3 Flüchtlingen komplettéier. Dat ganzt also am Sënn vu "Sport bréngt d'Leit zesummen".