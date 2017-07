De Charel Grethen huet um Samschdeg de Mémorial Rasschaert zu Ninove de nationale Meeschterschaften an der Liichtathletik virgezunn. De Lëtzebuerger wollt en Vue vun enger méiglecher Qualifikatioun fir d'WM am August zu London nach eng Kéier eng séier Course lafen an dat ass him och gelongen.De Lëtzebuerger huet fir d'1500 Meter 3 Minutten 39 Sekonnen an 2 Honnertstel gebraucht. Domadder verbesser hie säin nationale Rekord ëm 88 Honnertstel a gëtt den Drëtten.D'Charline war och zu Ninove am Asaz an ass op den 800 Meter eng Zäit vun 2 Minutten 2 Sekonnen an 29 Honnertstel gelaf.