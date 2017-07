© Screenshot

De Lëtzebuerger, deen am Diskus mat enger perséinlecher Beschtleeschtung vu 45,80 Meter ugereest ass, ass direkt gutt an d'Kompetitioun gestart.Am éischte Versuch huet den Tom Habscheid mat 42,53 Meter direkt eng nei Beschtleeschtung fir dës Saison opgestallt. Vu Versuch zu Versuch konnt den Athlet sech steigeren an am 4. Duerchgang souguer mat 46,83 Meter eng nei perséinlech Beschtleeschtung realiséieren. Mat dëser Leeschtung gëtt den Tom Habscheid Vizeweltmeeschter.An der Kategorie F42 war d'Goldmedail fir de Brit Aled Davies. De grousse Favorit huet mat enger Wäit vun 51,54 Meter gewonnen.De nächste Weekend ass den Tom Habscheid nach am Bommstoussen am Asaz. Hei kéint eng weider Medaile dobäi kommen.