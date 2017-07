Dëse Weekend stoungen 2 international Competitiounen um Programm an zwar d'Jugendeuropameeschterschaften an d'ITU World Triathlon Series zu Hamburg.

© Cyrille Eple

Vu leschtem Donneschden un bis e Sonndeg waren zu Panevezys a Litauen di europäesch Triathlonmeeschterschaften bei der Jugend ausgedroe ginn. Lëtzebuerg ass vertrueden ginn duerch: d'Sophie Hermes, d'Eva Daniëls, de Christophe Logelin, de Luca Kraemer an den Tom Carre.Um Donneschdeg sinn all d'Athleten an den Semi-Finalen (500 m schwammen, 11.4 km Vëlo fueren an 3.6 km lafen) ugetrueden.



D'Eva Daniëls huet sech mat enger 7. Plaz an hirer Serie fir d'Finale A qualifizéiert, déi um Samschdeg ausgedroe gouf. Hei ass et géint 29 Athletinnen ugetrueden a konnt sech mat enger 18. Plaz gutt aus der Affäre zeien. Hat huet sech domadder fir Juniorweltmeeschterschaften am September zu Rotterdam qualifizéiert.



D'Sophie Hermes gëtt an der Semi-Final dat 23., de Christophe Logelin den 23. an den Tom Carre an Luca Kraemer komme jeeweils op déi 26. Plaz. Leider konnten si sech net fir d'Finalle qualifizéieren.



Allerdéngs haten d'Eva Daniëls, de Christophe Logelin, d'Sophie Hermes an den Tom Carre haut nach eng Kéier d'Méiglechkeet sech an der Mixed Staffel ze beweisen. Hei konnte si eng encouragéiert 17. Plaz beleeën. Insgesamt si 24 Equippen un de Start gaangen.





De Stefan Zachäus ass gëschter an der World Triathlon Series zu Hamburg un de Start gaangen. An engem staarke Starterfeld gëtt de Stefan Zachäus den 32. bei 60 Athleten déi gestart sinn. Nom schwammen huet de Lëtzebuerger sech mam gesamte Starterfeld an enger Vëlosgrupp erëm fonnt, ier hie beim lafen di schwiereg Erausfuerderung gemeeschtert huet.