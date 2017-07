De Gilles Muller huet an der neier Tennis Weltranglëscht ee gudde Saz no vir gemaach.

No sengem phenomenale Parcours zu Wimbledon bis an d'Véierelsfinall, verbessert sech de Gilles Muller an der neister Tennisweltranglëscht ëm 4 Plazen op d'22.



De Lëtzebuerger Sportler vum Joer ass punktgläich mam Amerikaner John Isner, deen op der 21 steet an och mam Sam Querry, deen 23. ass.



Et ass déi bis ewell bescht Plaz a senger Carrière.



RTL-News: "Mullesmania" zu Lëtzebuerg.

Den Schott Andy Murray bleift am ATP-Ranking deen 1. De Spuenier Rafael Nadal, géint deen de Muller an der Aachtelsfinall gewonnen hat, deen 2. De Rekord-Wimbledon-Gewënner Roger Federer aus der Schwäiz ass den 3., an de Finalist a Vainqueur géint de Lëtzebuerger an der Véierelsfinall, Marin Cilic aus Kroatien bleift de 6.

Bei den Dammen ass d'Karolina Pliskova aus der Tschechescher Republik nei Nummer 1, virun der Rumänin Simona Halep an der Ex-Nummer 1 Angelique Kerber aus Däitschland. D'Wimbledon-Gewënnerin Garbiñe Muguruza aus Spuenien steet am WTA-Ranking elo op der 5. Plaz.