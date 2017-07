Nom Kräizbandrass vum Profi Anthony Moris koum elo e Freideg och d'Blessure un der Hand vum Ralph Schon dobäi. D'Fro stellt sech natierlech, wien elo den 31. August am Weltmeeschterschaftsqualifikatiounsmatch heiheem géint Wäissrussland an 3 Deeg drop zu Toulouse géint Frankräich, tëscht de Pottoen steet.

Holtz iwwer Goalkeeperfro / Reportage Franky Hippert



Dat ass eng Fro, déi den FLF-Nationaltrainer Luc Holtz zu dësem Ablack nach net ka beäntweren.

Am Léifsten hätt hien d'Noriicht vum Ralph Schon net kritt, ma elo muss een domadder liewen. Riets geet vu 6 bis 8 Wochen. Wäissrussland ass a siwe Wochen, esou datt dat kéint erausgoen. Och den Anthony Moris ass aktuell nees am Training a säi Plang war et, fir fir déi Matcher nees fit ze sinn. Wann dann elo awer de Fall sollt sinn, datt déi Zwee net fit sinn, muss ee kucken, fir en drëtte Plang aus der Täsch ze zéien.

An der Lescht war de Youn Czekanowicz, deen am August seng 17 Joer kritt, 1 Meter 89 grouss ass, an an der Belsch bei der Gantoise spillt, drëtte Goalkeep bei de Roude Léiwen, donieft ginn et och nach aner Méiglechkeeten, dorënner och de Jonathon Joubert, wann hien nach eng Kéier bereet wier, esou wäit ass et awer nach net.

Et ass awer och kee kategoreschen Nee, datt de Luc Holtz de Jonathon Joubert, deen nees eng ganz staark Saison beim F91 Diddeleng gespillt huet, géif froen, fir ze hëllefen.

Mä wéi gesot, muss den FLF-Nationaltrainer elo emol nach déi nächst Wochen ofwaarden, wéi sech dat Ganzt ronderëm d'Blessuren vun Moris an Schon weider entwéckelt.