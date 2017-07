© AFP

Am Challenge-Cup bei den Häre spillen d'Red-Boys Déifferdeng géint géint Kauno Azuolas-KTU (Litauen) an den HB Käerjeng kritt et mat HC Shakhtar (Ukrain) ze dinn. Gespillt gëtt an der zweeter Ronn den Aller de 7/8. Oktober an d’Retourmatcher sinn de Weekend duerno.



Wa si sollte weider kommen, mussen d'Red Boys da géint Dobrudja aus Bulgarien untrieden an den HB Käerjeng géif et mat Krasnosdar aus Russland ze di kréien.

De Vize-Meeschter Bierchem spillt am drëtten Tour géint de Gewënner aus der Partie Samok 65 (Serbien) géint Cambridge HC (Groussbritannien). Dës Matcher sinn am November.

An der drëtter Ronn vum Challenge Cup bei den Damme kritt den HB Diddeleng et mat Azeryol Baku aus dem Aserbaidschan ze dinn. Hei sinn d'Matcher Mëtt November.