Am Hären-Handball spillt Lëtzebuerg an der Qualifikatioun fir d'WM 2019 an Däitschland an an Dänemark ë.a. géint Russland. Dat huet d'Auslousung, en Dënschdeg am Nomëtten, zu Wien erginn.Weider Géigner vun der FLH-Equipe si Finnland an d'Slowakei.Déi éischt Matcher ginn Enn Oktober gespillt, déi lescht da Mëtt Januar.