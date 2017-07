Sport: Am meeschte gelies

D'nächst Saison sinn 916 Equippen an de verschiddene Championnater am Lëtzebuerger Football ageschriwwen. Dat ass Rekord fir d'FLF.Eng historesch Zuel sinn och déi 643 Jugendequippen fir d'Saison 2017-2018.An der Moyenne hunn déi 105 Veräiner an der Footballfederatioun 8,56 Equippen ageschirwwen.

Madame la Présidente, Monsieur le Président,

Mesdames, Messieurs

C'est avec une grande fierté que nous pouvons vous annoncer que 916 équipes sont inscrites pour les championnats de la saison 2017/18.

Ce chiffre historique, jamais atteint auparavant dans l'histoire de notre fédération, est dû à votre engagement et votre persévérance dans la formation des jeunes (chiffre record de 643 équipes de jeunes inscrites).

Nous vous en remercions chaleureusement et tenons à vous assurer, comme par le passé, de notre soutien et appui dans cette noble tâche.

En moyenne, chacun des 105 clubs de football de la FLF a inscrit 8,56 équipes pour la saison 2017/18.

En annexe se trouvent les chiffres détaillés des différentes catégories.

Salutations amicales,

Joël WOLFF, Secrétaire général

Paul PHILIPP, Président