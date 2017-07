REPLAY - De leschte Match nach eemol kucken

Goal - de ganze Match (28.05.2017) Den F91 Diddeleng konnt sech an der Finale mat 4-1 géint d'Fola duerchsetzen an esou den Doublé feieren.

Denwäert haut alles dru setzen, fir et an déi drëtt Ronn vun der Championsleague-Qualifikatioun ze packen. Déi Diddelenger spillen den Owend de Retourmatch géint Apoel Nikosia. D'Partie gëtt um 6 Auer am Stade Jos. Nosbaum zu Diddeleng ugepaff. Am Allersmatch d'lescht Woch e Mëttwoch hat den F91 0-1 verluer. Net am Asaz ass haut de Kevin Malget. Hien hat sech am Allersmatch un den Abducteuren blesséiert.De Luc Holtz an de Franky Hippert kommentéieren de Match. D'Partie gëtt den Owend live op RTL.lu an op der App iwwerdroen.Gëschter Owend goufe schonn déi éischt Retourmatcher fir déi zweet Ronn vun der Championsleague-Qualifikatioun gespillt. Ënnert anerem Malmö gouf duerch eng 1-3 Defaite géint Vardar aus Mazedonien éliminéiert. Een Tour weider sinn Borisov, Qarabag an Astana.