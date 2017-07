Wéi geet et bei der Lëtzebuerger Volleyballfederatioun weider? Et gëtt en neien Dammennationaltrainer an en neien Directeur Technique gesicht.

D'Zesummenaarbecht tëscht der FLVB an dem Directeur Technique Burkhard Disch, an tëscht der Federatioun an dem Dammennationaltrainer Detlev Schönberg gëtt jo net méi weider gefouert. RTL-Informatiounen no gëtt de Schönberg zesummen mat sengem Assistent Massimo Tarantini neien Nationaltrainer vu Lichtenstein.



Eisen Informatiounen no, soll den Hermann Jenne e Kontrakt op Honorarbasis ugebuede kritt hunn, fir neie Lëtzebuerger Dammennationaltrainer ze ginn.