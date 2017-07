© Screenshot

No den éischte 45 Minutte war d'1:0-Féierung vun APOEL Nikosia verdéngt, och wann et duerch e Goal per Eelefmeter war. An der éischter Hallschent stoungen déi Diddelenger dacks ënner Drock. An der 20. Minutt huet de Bertoglio de Ball widdert d'Lat gesat. An der 28. Minutt war et den de Camargo, deen eleng virum Joubert stoung, de Keeper vum F91 konnt de Ball paréieren.No engem Foul vum Schnell um Haney an der 39. Minutt huet den Arbitter dunn op de Punkt gewisen. Den de Camargo huet sech dës Chance net huele gelooss a Nikosia mat 1:0 a Féierung bruecht. Mat dësem Tëschestand ass et an d'Paus gaangen.An der zweeter Hallschent huet Diddeleng et deelweis fäerdeg bruecht APOEL ënner Drock ze setzen. An der 68. Minutt huet et den Da Cruz probéiert, ma de Waterman vun Nikosia huet de Schoss geblockt.F91 Diddeleng huet dat néidegt Lach net méi fonnt an Nikosia huet den Avantage bis zum Schluss geréiert.Nom 0:1 am Allersmatch an der 0:1-Defaite am Retourmatch ass Diddeleng an der 2. Ronn vun der Qualifikatioun fir d'Champions League eliminéiert ginn.F91 Diddeleng -0:1Salzburg - Hibernians PaolaKS Kukesi - FC Sheriff Tiras.Honved - H. Beer ShevaNK Maribor - Zrinjski MostarRasgrad - Zalgiris V.Legia - IFK MariehamnKopenhagen - ZilinaTrondheim - DundalkCeltic - FC Linfield