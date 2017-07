Kuckt d'Partie tëscht Limassol an dem Progrès vun 20h00 Auer u live op RTL.lu an op der App.

Sport: Am meeschte gelies

An der zweeter Ronn vun der Qualifikatioun fir d'Europaleague spillt de Progrès Nidderkuer den Owend de Retourmatch géint Limassol. Am Allersmatch hat de Progrès 0-1 géint déi zypriotesch Équipe heiheem verluer. D'Partie fänkt um 8 Auer un.



De Match gëtt den Owend live, awer ouni Commentaire, op rtl.lu an op der App gestreamt.