D'Fola ass den Owend am Asaz. D'lescht Woch haten déi Escher, am zweeten Tour vun der Europaleague-Qualifikatioun, 0-1 géint Inter Baku aus dem Aserbaidschan verluer. Den Owend muss d'Fola gewannen fir et an den drëtten Tour ze packen. D'Partie gëtt um hallwer 8 am Stade Emile Mayrisch ugepaff.



De Match gëtt den Owend live, awer ouni Commentaire, op rtl.lu an op der App gestreamt.