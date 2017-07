La Course by le Tour de France

Anescht wéi déi lescht 3 Joer, sinn d'Dammen dëst Joer zwee mol am Asaz.

Fir "La Course by le Tour de France" steet um Donneschdeg eng Etappe vun iwwer 67,5 Kilometer vu Briançon op de Col d'Izoard um Programm.



Den Depart ass um 10 Auer de Moien. RTL Tëlee Lëtzebuerg ass vun 11 Auer u live bei der Course dobäi.



Déi Cyclistinnen, déi manner wéi fënnef Minutten no der Gewënnerin um Col d'Izoard ukommen, duerfen e Samschdeg nach eemol an d'Pedallen drécken. Dee Moment erwaart si een Zäitfueren vun am ganzen 22,5 Kilometer zu Marseille. De Parcours ass dee selwechten, wéi fir hir männlech Kollegen.