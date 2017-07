© RTL Radio Lëtzebuerg / Serge Olmo 2. Goal fir d'Fola duerch den Saiti 1. Goal fir d'Fola duerch den Hadji « ZréckWeider »

D'Fola konnt en Donneschdeg den Owend géint Inter Baku absolut iwwerzeegen a steet no der 4:1-Victoire verdéngt an der nächster Ronn vun der Qualifikatioun fir d'Europa League.No 21 Minutte konnten déi Escher mat 1:0 duerch e Goal vum Hadji a Féierung goen. Dëse Goal huet der Fola Confiance ginn a si hu weider ganz offensiv gespillt a sech ëmmer nees gutt Chancen erausgespillt. An der 32. Minutt konnt d'Lokalformatioun duerch e Goal vum Saiti op 2:0 erhéijen. Mat dësem Tëschestand ass et dunn an d'Paus gaangen.Och no der Paus huet d'Fola de Géigner Inter Baku ënner Drock gesat. Déi Escher wollten onbedéngt den 3:0 markéieren, fir e bësse Rou an de Match ze kréien an dat ass hinnen och gelongen. An der 59. Minutt konnte de Laterza fir d'Equipe vum Jeff Strasser markéieren.No 70 Minutten ass Baku eng Reaktioun gelongen. Si konnten op 1:3 duerch de Fardjad-Azad verkierzen. Duerno ass d'Fola nervös ginn a Baku huet sech ëmmer nees geféierlech Chancen erausgespillt. Ma déi Escher konnten an der Nospillzäit mam 4:1 duerch den Sacras den Deckel drop maachen. Si stinn am drëtten Tour an do geet et géint Östersunds aus Schweden.D'Partie tëschtan Zypern leeft de Moment nach. No den éischte 45 Minutten stoung et 0:0. De Progrès hat den Allersmatch zu Nidderkuer mat 0:1 verluer.De Lëtzebuerger Championgouf um Mëttwoch an der zweeter Ronn vun der Qualifikatioun fir d'Champions League géint APOEL eliminéiert. Si haten och de Retourmatch mat 0:1 verluer.