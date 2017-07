Eng Lëtzebuerger Delegatioun vun net manner wéi 7 Schwëmmer ass op der Weltmeeschterschaft am Schwammen zu Budapest am Asaz.

© pressphoto (Archiv)

Virschau Schwamm-WM / Reportage Franz Schneiders



Mat dobäi ass mam Laurent Carnol dann och sécherlech ee vun den erfollegräichste Schwëmmer vun deene leschte Joeren, an et dierft dann och eng ganz speziell Editioun fir de Brasse Spezialist ginn.

Fir de Laurent Carnol ass et schonn déi 5. Participatioun op enger Weltmeeschterschaft, vun 2009 u war de Schwëmmer bis elo bei all Editioun mat um Depart, an dat mat excellente Resultater. De Laurent Carnol, deen an der Vergaangenheet schonn 2 Mol de Sprong ënnert déi 16 bescht Athleten a senger Paradedisziplin, den 200 Meter Brasse, realiséiere konnt, geet bei dëser Weltmeeschterschaft zu Budapest dann awer mat aneren Erwaardungen un den Depart. Zil ass et esou no wéi méiglech un d'Beschtzäiten erunzekommen, en neie Rekord oder eng Participatioun un enger Halleffinall, si wuel net méiglech.

De Brasse-Spezialist trainéiert zanter dëser Saison berufflech bedéngt e bësse méi reduzéiert an dat huet natierlech een Afloss ob eng Course iwwer 200 Meter, wou ee voll am Ausdauerberäich ass, de Fokus läit bei dëser WM awer sécherlech ob den 200 Meter Brasse, déi de fréiere Sportler vum Joer sécherlech nach Laang an Erënnerung wäert behalen.

E Gefill wat de Laurent Carnol da sécherlech mat senge Schwëmmerkollegen Julien Henx, Raphaël Stacchiotti, Pit Brandenburger, Julie Meynen a Monique Olivier wäert deelen. De Laurent Carnol ass duerch seng laangjäreg Erfahrung praktesch de Kapitän vun dëser Equipe. Eng Equipe déi dann och fir dës Weltmeeschterschaft gutt opgestallt ass.

D'Weltmeeschterschaft am Schwammen huet de 14. Juli ugefaangen, dëse Sonndeg fänken d'Coursë mat de Lëtzebuerger am Baseng un.



Nieft de 6 Schwëmmer ass mam Alain Kohl nach e weidere Lëtzebuerger zu Budapest an Ungarn mat dobäi. Hien ass am High Diving am Asaz.