Den 3. September spillt d'Lëtzebuerger Footballnationalequipe an der WM-Qualifikatioun zu Toulouse géint Frankräich.

Vun e Méindeg un an nach bis den 2. August kënnen d'Lëtzebuerger Supporter sech Ticketen reservéieren. Op der Tribune Principale kascht en Ticket 69 Euro a fir de Secteur Visiteur kascht den Ticket 20 Euro.D'Commande fir Billjeeë kann ee per Mail un luca.scornaienchi@football.lu oder per Fax un den 400201 schécken.