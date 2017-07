Op der Weltmeeschterschaft am Schwammen zu Budapest an Ungarn ass et um Sonndeg den Optakt vun de Kompetitiounen am 50-Meter-Baseng.

© RTL Archivbild

Iwwer 400 Meter Crawl huet d'Monique Olivier no 4 Minutten 18 Sekonnen a 4 Honnertstel ugeschloen. D'Lëtzebuergerin bleift domat knapp 3 Sekonnen iwwert hirem nationale Rekord a gëtt um Enn déi 22. ënner 36 Schwëmmerinnen, dat geet net duer fir d'Halleffinall.



De Laurent Carnol war dann nach iwwer 100 Meter Brasse am Asaz. De Lëtzebuerger bleift an enger Zäit vun 1 Minutt 1 Sekonn an 91 Honnertstel 1 Sekonn a 15 Honnertstel iwwert sengem nationale Rekord. Um Enn ass et déi 35. Plaz ënner 73 Schwëmmer. Och dat geet net duer fir d'Halleffinall. Fir de Carnol ass et iwwregens déi lescht Participatioun bei enger WM.