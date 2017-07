Triathlon: Victoirë fir Lamberty an Overbeek zu Rouspert (23.07.2017) Um Sonndeg war déi 3. Editioun vum Rousperter Triathlon, mat enger Victoire vum Philippe Lamberty bei den Hären a vum Haitske Overbeek bei den Dammen.

Op der 3. Editioun vum Rosport Triathlon de Mëtteg gouf et eng Victoire fir de Philippe Lamberty. No 1800 Meter Schwammen, 45 Kilometer Vëlofueren an 8 Kilometer Lafe koum de Philippe Lamberty no 2 Stonnen, 4 Minutten a 17 Sekonnen an d'Zil. Zweete gouf de Steve Moog. Op déi drëtte Plaz koum de François Reding, de Vainqueur vum leschte Joer.

© Jana Peters

Bei den Dammen gouf et eng Victoire fir d'Haitske Overbeek. Si ass no 2 Stonnen, 17 Minutten an 12 Sekonnen als Éischt iwwert d'Arrivée gelaf. Zweet gouf d'Isabelle Klein mat knapp 20 Sekonne Retard , domat gëtt si och déi Éischte Lëtzebuergerin. Drëtt gëtt d'Annette Jaffke.

Andréck vu Rouspert: