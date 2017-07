De Souvenir Marcel Gilles, wou un de Marcel Gilles soll erënnert ginn an deen esou soll geéiert ginn, ass Successeur vum Gala Tour de France.

Sport: Am meeschte gelies

Hei eng Foto aus dem Joer 2014, wou de Ben Gastauer als 1. iwwer d'Arrivée gefuer ass. © pressphoto

Nom Tour de France, war ëmmer virum Gala Tour de France hei zu Lëtzebuerg. Vun 1996 bis 2015 hat de Vëlosclub ACC Contern ënnert der Fieder vum Marcel Gilles ëmmer eng Gala-Course organiséiert, wou d'Frënn vun der Petite Reine, d'Coureuren vun der Grande Boucle op de Lëtzebuerger Stroossen konnte bewonneren. Zejoert war scho kee Gala Tour de France méi, an des Kéier och net.

An dat aus finanzielle Grënn. Ronn 100 Dausend Euro gi gebraucht, fir d'Coureuren, déi di lescht 3 Wochen am Tour de France engagéiert waren, an de Grand-Duché ze kréien.





25/07/2017 12h30 Souvenir Marcel Gilles awer kee Gala Tour d



Lo huet de Vëlosclub awer decidéiert, de nächste Sonndeg de Souvenir Marcel Gilles als Regional Course zu Contern ze organiséieren.

Do sinn et dann déi regional Coureuren déi sech mateneen moossen. Dat ganzt ass natierlech zu Éieren vun eisem Kolleg Marcel Gilles, dee virun 3 Joer vill ze frei vun eis gaangen ass.

Nom groussen Succee vum Tour de France dëst Joer op de Lëtzebuerger Stroossen, géif sech de Marcel Gilles bestëmmt wënschen, datt d'Organisateuren vun de regionale Coursen, nees méi Zousproch kréichen, och vun den ëffentlechen Instanzen.