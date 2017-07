An der Partie Diddeleng-Fola war den deemools nach Escher Spiller positiv op en Asthmamëttel getest ginn.

Doppingfall am Football

Den Emmanuel Françoise, hei mat der Nummer 11, an der Partie F91-Fola.

Den Emmanuel Françoise kritt vum Conseil de Discipline contre le dopage de béise Fanger gewisen, gëtt awer net gespaart, dat huet déi Lëtzebuerger Anti-Dopping-Agence e Méindeg matgedeelt.



De Footballspiller, deen d'lescht Saison nach bei der Fola gespillt huet, gouf an der Partie Diddeleng-Fola de 14. Mee positiv op en Asthmamëttel getest.



De Spiller, dee mëttlerweil zu Nidderkuer ass, huet zu kengem Moment ofgestridden, dat Mëttel geholl ze hunn, well hien ëmmer nees mat Asthma gehäit ass, an eben virun där genannter Partie, och eng Kris hat.

Communiqué par: Agence luxembourgeoise antidopage (ALAD)

Lors du match de championnat F91 Diddeleng - CS Fola Esch le 14 mai 2017, l'analyse de l'échantillon d'urine du footballeur Emmanuel Françoise a abouti à un résultat positif du fait de la présence de terbutaline. La substance spécifiée est inscrite à la section S.3 Bêta-2-Agonistes de la liste de l'Agence mondiale antidopage des substances et méthodes interdites en permanence.

Il y a violation des règles antidopage au titre de l'article 2.1 (présence d'une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs dans un échantillon fourni par un sportif) du Code de l'Agence luxembourgeoise antidopage. Celle-ci, par lettre du 19 juin 2017, a saisi le Conseil de discipline contre le dopage (CDD) pour connaître et décider de la violation alléguée de la règle antidopage commise par Emmanuel Françoise.

À l'audience fixée au 6 juillet 2017, Emmanuel Françoise n'a pas contesté la matérialité des faits lui reprochés.

En déclarant régulière la procédure et en constatant, sur base des circonstances de l'espèce, que le joueur n'avait pas commis de faute significative, le CDD a prononcé la sanction d'une réprimande sans suspension.

La décision peut faire l'objet d'un appel devant le Conseil supérieur de discipline contre le dopage, appel qui doit être interjeté dans le délai de quatorze jours.