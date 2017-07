De Britt Andy Murray bleift op Plaz 1 an der Tennis-Weltranglëscht, virum Spuenier Rafael Nadal an dem Schwäizer Roger Federer.

Den Ament spillt de Muller jo um Tournoi vun Atlanta. Do kritt hien et no engem Fräilous an der éischter Ronn, am zweeten Tour mam Fransous Quentin Halys ze dinn. Den 20 Joer ale Riëtshänner ass déi aktuell Nummer 134 op der Welt. D’Partie ass fir e Mëttwoch geplangt.

Am Dubbel war et den Out an der 1. Ronn, wou hie mam Fransous Hugo Nys am Asaz war. Si verléiere mat 5-7 an 0-6 géint den Duo Gonzales/Lipsky.