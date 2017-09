Alles ass prett fir de grousse Rendez-vous (06.09.2017) Vum 13. bis de 17. September ass d'Dëschtennis Equippen-Europameeschterschaft hei a Lëtzebuerg.

D'Bäll sti prett, d'Coupen an d'Medaile fir déi zukünfteg Gewënner och. Ënnert deenen 320 Spillerinnen a Spiller, déi sech déi nächst Woch an der Arena vun der Coque iwwert de Wee lafen, sinn och 5 FLTT Dammen respektiv 5 Hären. An de Prënz Louis konnt sech um Mëttwoch Moien dovunner iwwerzeegen, datt d'Preparatioun op den EM Rendez-vous virun eegenem Public op Héichtouren leeft. D'Dammen spillen am Grupp B zesummen mat Rumänien, der Tschechien an Holland.D'Häre spillen am Grupp C géint Schweden, Griicheland a Russland. Eng schwéier Aufgab, ma de Lëtzebuerger Champion Luka Mladenovic freet sech dorobber sech mat der europäescher Elite ze moossen.Gespillt gëtt an der Coque vun der Arena op 16 Dëscher, dorënner 3 Center Courts, déi mat enger Tribün vun deenen aneren Dëscher getrennt sinn.Samschdes a Sonndes bleift da nach just 1 Center Court iwwereg, wou dann nach zousätzlech Tribünen opgeriicht ginn.E risegen Challenge fir eng kleng Federatioun wéi d'FLTT, souwuel finanziell ewéi och logistesch.2015 konnt Éisträich sech den Titel mat enger 3:2 Victoire iwwer Däitschland sécheren. Esou wéi och schonns 2015, ass Däitschland esouwuel bei den Hären ewéi och bei den Dammen de grousse Favorit, virun allem bei de Männer wann een ee Bléck op den däitsche Kader geheit. Mam Timo Boll a mam Dimitrij Ovtcharov huet Däitschland déi zwee bescht Europäer an hire Reien.Weider Informatioune ginn et och um offizielle Site