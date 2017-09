© afp

No enger staarker éischter Hallschent loung Serbien mat 14 Punkte géint Russland a Féierung. Véier Minutte virum Enn vun der Partie koum Russland nach enh Kéier op 2 Punkten erun, ma konnt d'Partie net méi dréien. Serbien wënnt mat 87:79 géint Russland a steet an der Finall.An der éischter Halleffinall hat sech en Donneschdeg den Owend Slowenien géint Spuenien behaapt. No de véier Véirel hate sech d'Slowene kloer mat 92 op 72 géint d'Favoriten aus Spuenien duerchgesat.Am Duell vun den Equippen, déi virun der Halleffinall nach keng Partie verluer haten, loungen d'Slowenen ronderëm de Goran Dragic vum NBA-Veräin Miami praktesch déi ganzen Zäit a Féierung. Am staarken drëtte Véierel (24:12) konnt sech d'Equipe vum Trainer Igor Kokoskov fir d'éischte Kéier kloer ofsetzen. D'Spuenier, déi bis ewell dräi Mol den Europameeschtertitel gewanne konnten, hu keng Äntwert géint d'Slowene fonnt. Vun der Dräierlinn ass esou gutt ewéi guer kee Ball eragaangen. Um Enn ass et eng verdéngte Victoire fir d'Slowenen.D'Finall tëscht Serbien a Slowenien ass e Sonndeg den Owend um 20.30 Auer.