© Val Wagner

Lëtzebuergerinne klappe Kroatien / Reportage Guy Seyler



Extrait Eric Glod



D'Lëtzebuerger Dammen hunn dovunner profitéiert, dass d'Kroatinnen net mat hirer Nummer 1 gespillt hunn. An der 1. Partie konnt sech d'Ni Xia Lian kloer mat 3:0 géint d'Mateja Jeger behaapten. Duerno huet d'Sarah de Nutte an engem enke Match mat 3:2 géint d'Dorina Srebrnjak gewonnen. De Sak zougemaach huet d'Danielle Konsbruck. Si wënnt hir Partie mat 3:2. Domadder wënnt Lëtzebuerg mat 3:0 géint Kroatien. E Samschdeg um 13 Auer geet et elo géint Frankräich ëm d'Plazen 9-12.An der Course ëm den Titel sti bei den Dammen déi zwou Halleffinalle scho fest. Däitschland kritt et no enger 3:0 Victoire géint Polen mat Holland ze dinn, déi sech mat 3:2 géint Éisterräich behaapte konnten. An der zweeter Halleffinall sti sech Russland a Rumänien géigeniwwer. Si konnte sech mat 3:1 géint Ungarn respektiv 3:0 géint Portugal duerchsetzen.D'Hären hunn e Freideg mat 0:3 géint Spuenien verluer. Den Eric Glod huet sech knapp mat 2:3 a senger Partie misse geschloe ginn. De Lëtzebuerger huet säi Bescht ginn a konnt sech nom Match näischt virwerfen.

Fir de Gilles Michely an de Luka Mladenovic gouf et eng 0:3 Defaite. Um Samschdeg spillen d'Hären ëm d'Plazen 13-16 an dat géint d'Slowakei. D'Partie ass e Samschdeg um 16 Auer.Bei den Häre stinn iwwerdeems d'Halleffinallen och scho fest. Däitschland spillt géint Slowenien. Eis Nopere konnte sech kloer mat 3:0 géint d'Ukrain behaapten. Slowenien huet sech knapp mat 3:2 géint Schweden behaapt. An der zweeter Halleffinall sti sech Frankräich a Portugal géigeniwwer. D'Fransousen hunn 3:0 géint Griichenland gewonnen an d'Portugisen hu sech mat 3:1 géint Kroatien behaapt.