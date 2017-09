Resumé RM Hamm Benfica - Jeunesse / Rep. Serge Olmo



D'Jeunesse war e Freideg den Owend op Besuch beim RM Hamm Benfica. Déi Escher hu besser an de Match fonnt a konnten no 17 Minutten duerch e Goal vum N'Diaye mat 1:0 a Féierung goen. No enger plazéierter Flank vu riets vum Martins huet den N'diaye dem Keeper vun Hamm keng Chance gelooss. D'Lokalformatioun huet nom Goal versicht eng Reaktioun ze weisen, ma esou richteg ass hinnen dat net gelongen. Offensiv hu si sech schwéier gedoe sech Chancen erauszespillen.An der 35. Minutt huet de Barbosa den N'Diaye gefoult. De Goalgarant vun der Jeunesse konnt duerno net méi weider spillen. Direkt nom Foul haten déi Escher nach eng gutt Chance. Den Adler ass duerch d'Defense vun Hamm gelaf an huet de Ball op de Soares ginn. Dësen hat nëmmen nach den Alves am Goal viru sech, ma konnt de Ball awer net am Filet ënnerbréngen. No den éischte 45 Minutten ass den 1:0 fir d'Jeunesse an d'Rei gaangen. Si hu mat méi Drock no virgespillt.No der Paus konnt den RM Hamm Benfica vun engem Feeler vun de Gäscht profitéieren an op 1:1 ausgläichen. No engem Malentendue tëscht dem Sommer an dem Steinbach konnt de Yao dat ronnt Lieder erasetzen.An der 84. Minutt konnt d'Equipe vum Dan Santos du mat 2:1 a Féierung goen. No enger Flank vu riets huet den da Veiga dem Sommer am Goal keng Chance gelooss.An de leschte Minutten ass et hëtzeg hier gaangen an den Trainer vun der Jeunesse Marc Thomé ass an der 87. Minutt vum Arbitter op d'Tribüne geschéckt ginn. Déi Escher haten no der Blessur vum N'Diaye an der éischter Hallschent offensiv net méi vill ze bidden.No de 90 Minutte wënnt den RM Hamm Benfica mat 2:1 géint Jeunesse.