Dem Opsteiger Hannover ass beim Optakt vum 4. Spilldag duerch d'Victoire géint Hamburg de Sprong un d'Tabellespëtzt gelongen. Op d'mannst bis e Sonndeg steet de Veräin aus Niedersachsen op der 1. Plaz, da kéinten Hoffenheim an Dortmund si nees verdrängen.An der éischter Hallschent hunn d'Spectateure beim Nordderby kee gudde Match gebuede kritt. Et gouf wéineg Football gespillt, dofir awer ëmsou méi gekämpft. Grouss Goalchancë gouf et bis d'Paus quasi keng.Nom Säitewiessel huet sech dat du geännert. An der 50. Minutt konnt Hannover duerch den Harnik mat 1:0 géint Hamburg a Féierung goen. Nom Goal war d'Partie méi animéiert. Béid Equippe sinn zu hire Chancë komm. An der 82. Minutt huet d'Lokalformatioun dunn awer fir d'Decisioun gesuergt. De Bebou konnt mam 2:0 fir d'Schlussresultat suergen.Domadder steet Hannover nom 30. August 1969 nees eng Kéier un der Spëtzt vun der Bundesliga.