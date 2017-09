© Viviane Sloniewicz

Bei der leschter Manche vun der World Triathlon Series zu Rotterdam an Holland ass de Bob Haller net ukomm. De Lëtzebuerger ass mat 55 Sekonne Retard op den Éischten aus dem Waasser geklomm an huet sech op de Vëlosparcours gemaach. Hei huet hie vill riskéiert, fir sech um zweete Vëlosgrupp drunzehänken, an ass leider gefall. De Bob Haller huet sech net blesséiert an ass d'Course um Vëlo op en Enn gefuer. Beim Lafen huet hien d'Chute dunn awer staark gespuert an huet missen opginn. D'Victoire war fir de Vincent Luis aus Frankräich.D'World Triathlon Series gëtt um Enn vum Spuenier Mario Mola gewonnen.Deass um Freideg beim Paratriathlon an der Kategorie PTS 4 gestart. A senger Kategorie kënnt hien op déi 5. Platz. Bei der Course, déi iwwert d'Sprintdistanz ausgedroen gouf, konnt hien déi drëttbescht Zäit um Vëlo fueren an huet du beim Lafen nach missten zwee Konkurrente laanscht loossen.E Freideg war nach d'bei de Juniorinnen iwwert d'Sprintdistanz am Asaz. Op hirer éischter Weltmeeschterschaft bei de Juniorinne kënnt si um Enn op déi 46. Platz. D'Lëtzebuergerin konnt domadder hiert Ziel erreechen, nämlech ënnert di éischt 50 Juniorinnen ze kommen.Bei de Junioren ass denop déi 38. Plaz komm. De Lëtzebuerger hat e Retard vun 2 Minutten an 37 Sekonnen op de Gewënner Matthew Hauser aus Australien.