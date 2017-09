© pressphoto (Archiv)

Bielefeld konnt no 30 Minutten duerch e Goal vum Voglsammer mat 1:0 a Féierung goen. 60 Sekonne méi spéit huet de Großkreuz fir Darmstadt op 1:1 gesat. Virun der Paus konnt d'Equipe vumnees a Féierung goen. Dës Kéier huet de Klos de Ball an de Goal gesat.No der Paus ass Darmstadt nees d'Reaktioun gelongen. Si konnte fir d'Éischt duerch den Höhn an der 53. Minutt op 2:2 ausgläichen an an der 64. Minutt duerch e weidere Goal vum Großkreuz mat 3:2 a Féierung goen. An der 84. Minutt huet de Sobiech nach een dropgeluecht an op 4:2 erhéicht. An der Nospillzäit konnt de Brandy fir Bielefeld nach ob 3:4 verkierzen, ma et sollt net méi duergoen fir d'Partie nach eng Kéier ze dréinen.Dehuet an der Ligue 1 mam FC Metz 1:0 zu Angers gewonnen. De Lëtzebuerger huet 85 Minutte gespillt. Den entscheedende Goal huet de Roux an der 55. Minutt geschoss. Fir Metz ass et um 6. Spilldag déi éischt Victoire fir dës Saison an et sinn och eréischt déi éischt Punkten. Metz bleift um Wupp vun der Tabell.Dewar um Sonndeg mat Lyon zu Paräis gefuerdert. Um Enn gouf et eng batter Néierlag fir d'Equipe vum Lëtzebuerger Nationalspiller. Duerch zwee Selbstgoaler verléiere si mat 0:2. An der 75. Minutt huet de Marcelo de Ball an den eegene Goal gesat an an der 86. Minutt ass dem Morel dat nämlecht geschitt. De Christopher Martins ass an der 72. Minutt agewiesselt ginn. Lyon steet no 6 Spilldeeg op der 5. Plaz an der Tabell.E Samschdeg den Owend huet demat Waasland-Beveren an der 1. Divisioun an der Belsch zu Charleroi 2:2 gläich gespillt.Waasland-Beveren loung no 73. Minutte mat 0:2 hannen. Eréischt an der 88. Minutt ass der Equipe vumden 1:2 gelongen. An der zweeter Minutt vun der Nospillzäit konnt de Seck nach op 2:2 ausgläichen. De Lëtzebuerger Nationalspiller huet déi 90 Minutten duerchgespillt.An der zweeter Divisioun an der Belsch stoung denfir Lierse e Samschdeg nees vun Ufank un um Terrain. No den 90 Minutte verléiert d'Equipe vum Lëtzebuerger Nationalspiller mat 0:1 beim AFC Tubize. Den Tim Hall huet duerchgespillt.Dehuet e Freideg säin 2. Goal fir den SC Telstar geschoss. Knapps emol 3 Minutte ware gespillt, wéi de Gerson Rodrigues bei der Partie SC Telstar géint den FC Den Bosch den 1. Goal fir seng Faarwe markéiert huet. Am Kader vum 5. Spilldag an der 2. hollännescher Divisioun gewënnt den SC Telstar schlussendlech mat 3:2. De Gerson Rodrigues stoung fir d'4. Kéier am Onze de Base an huet dee ganze Match duerchgespillt.Am Kader vum 9. Spilldag an der däitscher Regionalliga Südwest gewënnt Waldhof Mannheim e Freideg mat 2:0 géint Walldorf. Dehuet d'Partie mat ugefaangen, gouf allerdéngs no enger Stonn beim Stand vun 0:0 ausgewiesselt.