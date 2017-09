Donieft gouf et e Samschdeg op der Dëschtennis-Equippen-Europameeschterschaft an der Coque och eng Defaite fir d'Hären.

Lëtzebuerger Damme verléiere géint Frankräich (16.09.2017) Fir d'FLTT-Formatioun geet et elo nach géint Schweden ëm déi 11. Plaz.

Extrait Tommy Danielsson



Samschdeg de Mëtteg haten d'Lëtzebuerger Damme scho géint Frankräich gewonnen. Am éischte Simpel huet d'Sarah de Nutte mat 0:3 géint Stephanie Loeuillette verluer. Duerno konnt d'Ni Xia Lian den éischte an och leschte Punkt fir Lëtzebuerg maachen. Si gewënnt mat 3:0 géint d'Laura Gasnier. D'Danielle Konsbruck huet sech duerno misse mat 2:3 géint Audrey Zarif geschloe ginn a fir d'Sarah de Nutte gouf et an der zweeter Partie eng 0:3 Defaite géint d'Laura Gasnier.Den Nationaltrainer Tommy Danielsson war trotz der Defaite zefridde mat der Leeschtung vu sengen Dammen.

Extrait Eric Glod



An der Course ëm den Titel gouf et an der éischter Halleffinall et eng Victoire fir d'Dammen aus Däitschland. Si konnte sech mat 3:2 géint Holland duerchsetzen. An der zweeter Halleffinall huet Rumänien mat 3:0 géint Russland gewonnen. D'Finall ass e Sonndeg um 14 Auer.D'hu mat 1:3 géint d'Slowakei verluer. Den Eric Glod huet eng vu sengen zwou Partië gewonnen. Donieft hunn de Marc Dielissen an de Gilles Michely hir Matcher verluer. E Sonndeg de Moien um 10 Auer spillt d'FLTT-Formatioun géint Wäissrussland ëm d'Plaz 15.

Portugal steet duerch eng 3:2 Victoire géint Frankräich an der Finall vun den Hären. Hire Géigner e Sonndeg den Owend um 17 Auer ass Däitschland. Si gewanne mat 3:2 géint Slowenien.Am Kader vun der EM gouf och e Para-Dëschtennistournoi organiséiert. Hei gouf et eng Victoire fir den Marc Ledoux aus der Belsch.Para TT Turnier im Rahmen der ITTF Mannschaftseuropameisterschaft

Im Rahmen der Mannschaftseuropameisterschaft der ITTF fand ein paralympisches Turnier auf Einladung statt, dies um unseren Spielern Spielpraxis auf einem höheren Niveau zu bieten. Die eingeladenen Spieler waren Marc Ledoux/B, die aktuelle Nummer 11 der europäischen Rangliste und Joshua Wagner/D, Nummer 19 der europäischen Rangliste. Dieses Tableau wurde mit Max Schmit und Roby Mangen von zwei luxemburgischen Spielern aufgefüllt.

Marc Ledoux hat das Finale dieses Turniers mit 11 – 9, 11 – 8 und 11 – 6 gegen Joshua Wagner gewonnen. Max Schmit gewann seinerseits die Begegnung um den dritten Platz gegen Roby Mangen mit 11 – 6, 11 – 8 und 11 – 6.