Zum Optakt fir de Konto vum 4. Spilldag konnt sech Hannover 96 schonn e Freideg den Owend mat 2:0 géint den Hamburger SV duerchsetzen.An enger ganz gudder Partie trenne sech Leipzig a Gladbach bridderlech 2:2. Den Timo Werner, souzesoen de Mann vun der Stonn am däitsche Fussball, konnt d'Haushären an der 17. Minutt a Féierung schéissen. Gladbach huet sech awer net schockéiert gewisen a konnt 8 Minutten drop den Ausgläich duerch den Hazard markéieren.An der 31. Minutt war et dunn de Jean-Kevin Augustin, dee virun der Saison fir 16 Milliounen op Leipzig komm ass, deen den 2:1 geschoss huet. An enger richteg spannender zweeter Hallschent huet Gladbach awer nach eng Schëpp drop geluecht a konnt sech du schlussendlech an der 61. Minutt mam 2:2 belounen. Den Naby Keita vu Redbull Leipzig krut an der 83. Minutt eng rout Kaart.Den FC Bayern München hat an der éischter Hallschent d'Spill kloer am Grëff, d'Goaler fir déi Rout aus dem Süden hunn de Müller an de Robben geschoss.D'Münchener hunn no der Paus do weidergemaach wou se virdrun opgehalen hunn an do war et och net verwonnerlech, dass de Lewandowski mam drëtten a véierte Goal de Match kloer entscheet huet.De FC Augsburg huet déi éischt Hallschent e richtegt gutt Spill gemaach. Hanne stounge se gutt a no vir konnte se ganz séier ëmschalten a hu sech non stop gutt Konterchancen erausgespillt. Sou war et och e Fräistouss vum Max aus der 20. Minutt, deen d'Augsburger a Féierung bruecht huet. D'Eintracht hirer Säit waren och aktiv no vir, mee konnt nach net sou richteg geféierlech virun den Augsburger Goal kommen.Frankfurt huet sech awer an deenen zweete 45 Minutten net opginn an hu probéiert den Ausgläich ze schéissen, mee wéi sou dacks huet de Géigner dunn zougeschloe mat engem herrleche Goal vum Caiuby an der 76. Minutt. Frankfurt huet awer weider dru gegleeft an huet an der 80. Minutt duerch de Jovic den Uschloss markéiert, deen awer zu näischt weiderem gefouert huet.An enger héich intensiver a temporäicher éischter Hallschent hu sech Werder a Schalke alles ofverlaangt, bannent 100 Sekonne sinn déi zwee Goaler gefall, als éischt huet de Bremer Sané per Noschoss no engem Corner de Goal getraff, ier de Bremer Veljkovic a säin eegene Goal geschoss huet.An engem gudde Match hunn sech béid Equippen nom Pausentéi näischt geschenkt. Op béide Säite si Goalchance entstanen. Et war dunn eng Standardsituatioun, déi de Match entscheet huet. De Goretzka konnt no engem Corner e Fouss dohinner halen an huet domadder 3 Punkte fir Schalke mat Heem geholl.No der éischter Hallschent loung de VFB verdéngt géint Wolfsburg a Féierung. D'Schwaben hate méi vum Spill an hunn fir vill Offensivmomenter gesuergt. Sou war et den Akolo, deen an der 42. Minutt fir Stuttgart den 1:0 geschoss huet.An der zweeter Hallschent hate béid Equippen nach weider gutt Chancë, mee weder Stuttgart nach Wolfsburg konnt de Wee an de Filet fannen, sou dass de VFB wichteg 3 Punkten doheem hale konnt.