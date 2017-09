Och international gouf dëse Weekend erëm Football gespillt.Hei e kuerzen Iwwerbléck:Dem Jürgen Klopp seng Männer vu Liverpool loossen 2 wichteg Punkten géint FC Burnley hänken. Virun 53.231 Leit op der Anfield Road konnt den Arfield den 1:0 fir Burnley schéissen, ier de Salah an der 30. Minutt ausgläiche konnt.Manchester City iwwerrennt auswäerts Watford, fir dem Guardiola seng Trupp huet den Agüero dräi Mol getraff, Jesus, Otamendi a Sterling eng Léier.No 19. Minutten ass Newcastle United duerch e Goal vum Atsu mat 1:0 a Féierung gaangen. An der 57. Minutt konnt de Shaqiri fir Stoke City ausgläichen. D'Decisioun ass an der 68. Minutt duerch e Goal vum Lascelles gefall. Newcastle United bleift duerch dës Victoire an der Tabell weider uewen drun.No der Victoire an der Woch géint Borussia Dortmund an der Champions League gouf et um Samschdeg nëmmen e Remis fir Tottenham géint Swansey City. An der Nospillzäit hat den Trippier fir d'Lokalformatioun nach den 1:0 um Fouss, ma de Ball ass knapp laanscht de Lénkse Potto gaangen.De Rony Lopes an zweemol de Falcao hunn fir d'Monegasse getraff.De Perisic a Krisniar hunn d'Goaler fir den Inter Mailand geschoss. Domadder bleift Inter mam Maximum vun 12 Punkten no 4 Matcher un der Spëtzt vun der Tabell.Näischt ubrenne gelooss huet den AS Roum géint Hellas Verona. D'Lokalformatioun ass an der 22. Minutt duerch de Nainggolan mat 1:0 a Féierung gaangen. An der 34. Minutt konnt den Dzeko erhéijen. No der Paus ass dem Dzeko nach e weidere Goal gelongen, sou dass Roum mat 3:0 gewënnt. An der Tabell hu si elo 6 Punkten. Verona huet 1 Punkt um Kont.De Shibasaki konnt d'Haushären an der 39. Minutt a Féierung schéissen. Barcelona huet awer net opginn a konnt de Match an der zweeter Hallschent dréinen, Suarez a Paulinho hunn de Spiiss fir d'Katalanen ëmgedréint. Den 145 Millioune € Mann Dembélé misst an der éischter Hallschent wéinst enger Blessur ausgewiesselt ginn.Den decisive Goal huet de Griezmann an der 61. Minutt geschoss. No engem Pass vum Correa huet de Spiller vum Atlético der Defense vu Malaga keng Chance gelooss an de Ball an de Filet gesat. Nom 4. Spilldag huet Madrid mat 8 Punkten der 4 Retard op Barcelona un der Tabellespëtzt.