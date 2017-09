Sport: Am meeschte gelies

CA Bieles wënnt d'Coupe du Prince (17.09.2017) Den CAB wënnt mat 16620 Punkten, dat virum CSL mat 15651 Punkten. Drëtte gëtt de Celtic mat 15502 Punkten.

Op der Coupe des Dames, vum CAD organiséiert, konnt sech d'Lokalformatioun mat 10.030 Punkte virum CSL mat 9.469 Punkten duerchsetzen.Um Samschdeg Nomëtte gouf am Stade J.F. Kennedy d'Coupe des Dames organiséiert. Do konnten sech den CAD virum CSL an der Fola duerchsetzen.