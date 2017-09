Colloque iwwer medezinesch an Trainingsaspekter am Handball (16.09.2017) D'Lëtzebuerger Handballfederatioun an d'Académie Luxembourgeoise de Médecine de Kinésithérapie et des Sciences du Sport haten Experten an d'LUNEX invitéiert.

Iwwerall wou a Kollektivsportaarten duerch Lafen, Sprangen a Werfen de Beweegungsapparat gestresst gëtt, gehéiere Verletzungen derzou. An eise Géigende sinn d'Sportaarten Football, Basketball an Handball Beispiller dofir.Wa Schanken ënnert extreme Belaaschtungen net méi vum Muskel a vum Sehnenapparat gehale sinn, da kraacht et, a Sehnen oder Schanke si méiglecherweis futti gaangen. Dat huet fir d'Sportler awer och fir d'Gesellschaft Konsequenzen.Fir Trainer, Verantwortlecher, Sportler an Acteuren aus dem medezinesche Beräich ze informéieren an ze motivéieren ass de Colloque zu Déifferdeng organiséiert ginn. Auslännesch Experten a Lëtzebuerger Kapazitéiten hu vermëttelt, dass Preventioun an uerdentlech Soinen bluttnoutwenneg sinn.Bei deem Volume vu Sportblessuren kënnt d'Gesellschaft net derlaanscht, verstäerkt an déi motoresch Grondausbildung vun de Kanner ze investéieren, awer och an d'Ausbildung vun den Trainer.