Bei den Open de Moselle ass de Gilles Muller op 4 gesat an huet dowéinst am 1. Tour e Fräilous. An der 2. Ronn kritt déi aktuell Nummer 23 an der Weltranglëscht et dann entweder e Mëttwoch oder en Donneschdeg mam Georgier Nikoloz Basilashvili (ATP-63) oder mat engem Qualifikant ze dinn.