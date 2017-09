Am eenzegen Duell tëscht Veräiner aus der héchster Divisioun huet Péiteng de CHEV Dikrech mat 24-21 geklappt.Käerjeng huet Rëmeleng ganz héich an zwar mat 58-23 eliminéiert.Diddeleng war Réiden mat 38-24 iwwerleeën a Schëffleng huet sech mat 39-20 um Standard qualifizéiert.Bei den Damme spillt den HB Museldall géint den HB Diddeleng; dat vu 15.30 Auere un. An um 17.30 Auer ass et bei den Hären den Duell Handball Esch géint Bierchem.