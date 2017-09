Op der Dëschtennis-EM an der Coque gouf et fir d'Lëtzebuerger Hären och bei hirem leschten Optrëtt um Sonndeg de Moien eng Defaite.

Gespillt gouf an der Coque. © Val Wagner

Michely a Co., déi mat enger Wildcard um Depart waren, hu gutt gekämpft, ma verléiere mat 2:3 géint Wäissrussland a ginn um Enn déi 16.An der 1. Partie huet de Luka Mladenovic säi Konkurrent kloer dominéiert a mat 3:0 gewonnen. Den Eric Glod huet et méi spannend gemaach, ass iwwer 5 Sätz gaangen, ma wënnt um Enn mat 3:2. De Gilles Michely huet seng Partie kloer mat 0:3 verluer. Duerno stoung den Eric Glod um Dësch, ma och hie konnt näischt ausriichten a verléiert 0:3. An der decisiver 5. Partie war de Luka Mladenovic géint déi Wäissrussesch Nummer 1 gefuerdert. De jonke Lëtzebuerger konnt den éischte Saz gewannen, huet déi dräi duerno awer missen ofginn a verléiert mat 1:3.Um Enn ass et also eng 2:3-Defaite fir Lëtzebuerg, déi domat - wéi erwaart - op déi 16. an domat lescht Plaz kommen.D'Lëtzebuerger Dammen haten e Samschdeg den Owend géint d'Schwedinne gewonnen a kommen op déi 11. Plaz.