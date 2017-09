© afp

Um Sonndeg waren nach dräi Matcher vum 4. Spilldag. Ugefaang huet Hoffenheim géint Hertha. Um Sonndeg Nomëtteg huet Leverkusen Freiburg keng Chance gelooss.

Dortmund : Köln 5:0 (2:0)

Nodeems béid Equippen an der Woch international net immens geglänzt hunn, goung et fir et um Sonndeg Owend besser ze maachen. Exzellent war de Start vun den Haushären. De Yarmolenko flankt präzis op de Phlipp, deen ouni Problem den 1:0 no 2 Minutte markéiert. An der 45. Minutt konnt de Sokratis den 2:0 markéieren. Dee Goal huet missen duerch de Videobeweis accordéiert ginn, well et geschéngt huet, wéi wann den Horn am Kölner Goal beim Korner vum Yarmolenko verhënnert gewiescht wier. Mat engem 2:0 Avantage ass et an d'Paus gaangen.

No engem Doppelpack an der 59. an an der 60. Minutt vum Aubameyang stoung et no enger Stonn 4:0. Dortmund huet richteg opgedréint, a Köln hat deem Ganzen net méi alt ze vill entgéint ze wierken. An der 69. Minutt konnt de Philipp säin zweete perséinleche Goal markéieren. Sou stoung et 5:0. Domat iwwerhëlt de BVB d'Féierung an der Tabell. Fir Köln ass et e massive Feelstart. Den Traditiounsveräin nach mat 0 Punkten no 4 Matcher.

Leverkusen : Freiburg 4:0 (3:0)

Leverkusen ass besser an de Match komm a konnt no 10 Minutte kloer Präsenz um Terrain weisen. Iwwerdeems huet Freiburg ganz gutt verdeedegt, an doduerch gouf et quasi keen Duerchkomme fir d'Spiller vu Leverkusen. Eng éischte Kéier konnt de Volland mat Succès duerch d'Defense goen. No 21 Minutte stoung et also 1:0, An der 29. Minutt huet den Aranguiz den 2:0 fir Leverkusen geschoss. Eng kleng Virentscheedung an der 34. Minutt, wéi de Volland säin zweete perséinleche Goal markéiert huet. D'Gala-Virstellung vum Kevin Volland ass och an der zweeter Halschent weidergaangen. An der 70. Minutt konnt hien de 4:0 markéieren. Dat duechten d'Supporter an d'Spiller op d'mannst. Ma nom Videobeweis ass entscheet ginn, de Goal ze annuléieren. An der 86. Minutt konnt de Brandt awer nach de 4:0 markéieren.

Fir Hoffenheim ass de Match ideal ugaang. De Sandro Wagner konnt no 6 Minutten den 1:0 fir seng Faarwe markéieren. An der éischter Halschent huet Hoffenheim de Match kontrolléiert, ma an der Schlussphas vun der éischter Halschent ass Hertha besser an de Match komm.An der zweeter Halschent ass Hertha ëmmer besser an de Match komm, an an der 55. Minutt konnt den Esswein mam Kapp den Ausgläich markéieren.