E Sonndeg den Owend ass am nationale Basket d'Supercoupe bei den Dammen an den Häre gespillt ginn.

Supercoupe am Basket

Sport: Am meeschte gelies

© RTL (Archiv)

Bei den Häre stounge sech de Champion a Coupegewënner Amicale Steesel an de Vizechampion Musel Pikes géigeniwwer. No de 4 Véierel ka sech Steesel kloer mat 88:68 géint d'Pikes behaapten.Bei den Damme stoungen sech och Steesel an d'Musel Pikes géigeniwwer. D'Amicale hat déi leschte Saison den Doublé gemaach, ma e Sonndeg den Owend waren d'Pikes déi méi staark Equipe. Si gewanne mat 75:59.