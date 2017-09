X

Hueschtert huet an der Ufanksphas de Match gemaach, ma eng reell Chance hat an der Ufanksphas keng vu béide Formatiounen. Ma an der 41. Minutt konnt de Jager den 1:0 fir d'Gäscht markéieren. E wichtegen Zäitpunkt, sou kuerz virun der Paus.No der Paus huet Hueschtert op e Neits de Match dominéiert a si konnten no 59 Minutten op Eelefmeter hin duerch de Pomponi egaliséieren.An der Schlussphas ass Hueschtert méi offensiv ginn, wat de Match bëssen Aktioun ginn huet. An der 73. Minutt hätt Hueschtert misse markéieren. De Pomponi stoung 4 Meter virum eidele Goal a schéisst de Ball op d'Lat. Wéi et sou geet, ass an der 74. Minutt den 2:1 fir Stroossen gefall. Den Agovic konnt markéieren.Alles an allem war et awer éischter e schwaache Match, deen déi 364 Leit zu Hueschtert gesinn hunn.

Rouspert : Diddeleng 0:4 (0:1)

D'Gäscht vun Diddeleng hunn wéi ze erwaarden de Match dominéiert, ma déi méi kloer Goalchancen am Ufank hat d'Equippe vum Camping. No 34 Minutte konnt allerdéngs den Er Raffik den 1:0 fir den F91 markéieren. Mat deem Score ass et an d'Paus gaang. An der 50. Minutt konnt de Joubert am Diddelenger Goal glänzen, dat no engem Schoss vum Hartmann. An der 55. Minutt war et dunn de Pokar, deen den 2:0 schéisst. An der 61. Minutt huet den Danel Sinani de Sak zougemaach an den 3:0 fir Diddeleng geschoss. An der 81. Minutt konnt den Ibrahimovic de 4:0 markéieren.





Fola : Titus Péiteng 3:2 (2:1)

D'Partie um Gaalgebierg ass nëmme lues an Aktioun komm. Ma no 12 Minutte konnt den Hadji den éischte Goal markéieren. D'Equippe vu Péiteng huet sech dovunner awer net beandrocke gelooss an direkt eng Reaktioun gewisen. An der 15. Minutt konnt de Bojic mat engem wonnerbare Schoss ausgläichen. Grad sou e wonnerschéine Goal als Äntwert hat den Dellavedove an der 24. Minutt. An der 79. Minutt konnt de Banza fir Péiteng iwwer Eelefter ausgläichen, ma d'Freed war net vu laanger Dauer, well an der 84. Minutt huet den Hadji den 3:2 fir d'Fola geschoss.

Rodange : Mondorf 0:1 (0:0)

Déi éischt ganz geféierlech Chance hat an der 16. Minutt de Sinani vu Mondorf. Um Enn rett de Potto fir den Opsteiger vu Rodange. Allgemeng huet een zu Rodange net vill Goalchancë gesinn. An der 90. Minutt huet de Nabli den entscheedende Goal geschoss.





Racing : US Esch 2:1 (2:0)

An der 37. Minutt ass den éischte Goal fir de Racing gefall. De Shala huet den Eelefmeter markéiert. Kuerz drop war et en zweeten Eelefter fir de Racing, deen nees vum Shala markéiert gëtt. Direkt no der Paus konnten d'Gäscht vun der US Esch duerch de Bola op 1:2 verkierzen. Um Enn geet et awer duer fir de Racing a si wannen hiren éischte Match an dëser Saison.



