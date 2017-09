© Val Wagner

© Screenshot

Däitschland konnt sech um Enn kloer mat 3:0 géint Portugal duerchsetzen. An der éischter Partie konnt de Boll sech knapp mat 3:2 duerchsetzen. Duerno huet den Ovtcharov sech mat 3:0 behaapt. De Patrick Franziska huet du de Sak zougemaach. A wënnt seng Partie mat 3:1. No 2 Joer steet Däitschland an Europa elo nees op der 1. Plaz.

Titel bei den Damme fir Rumänien

© Val Wagner

Bei den Damme war et eng ganz spannend Partie tëscht Däitschland a Rumänien. Et ass de ganzen Zäit hinn an hier gaangen. Déi éischt Partie huet d'Rumänin gewonnen. Duerno konnt Däitschland op 1:1 ausgläichen. Du war et nees Rumänien déi déi 3. Partie konnte gewannen a mat 2:1 a Féierung gaange sinn. Däitschland konnt eng weider Kéier ausgläichen, sou dass d'Decisioun ëm den Europameeschtertitel an der 5. an decisiver leschter Partie gefall ass. Och hei war et nees spannend. Um Enn konnt sech d'Daniela Monteiro mat 3:1 géint Ying Han behaapten. Domadder wënnt Rumänien 3:2 géint Däitschland an ass neien Europameeschter.

Lëtzebuerger Equippen zéien e positive Bilan

D'Lëtzebuerger Damme sinn um Enn op déi 11. Plaz komm. Si haten e Samschdeg den Owend géint Schweden gewonnen. D'Lëtzebuerger Hären, déi mat enger Wildcard um Depart waren, hunn um Sonndeg och déi leschte Partie verluer. D'Lëtzebuerger Delegatioun zitt um Enn vun der EM e positive Bilan.