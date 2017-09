Schock fir den FC Barcelona. Den Dembélé huet sech e Samschdeg an der Partie géint Getafe schwéier um Uewerschenkel blesséiert.

Den 20 Joer ale Fransous, deen eréischt Enn August no vill hin an hier vum BVB bei Barcelona gewiesselt war, huet sech e Sehnerëss am Muskel zougezunn. De Spiller gëtt elo a Finnland operéiert a fält dann 3-4 Méint aus.